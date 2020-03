Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a procédé, mardi 31 mars 2020, à l’installation de Iyadh Elloumi comme président de la Commission des Finances, et ce, en présence des membres du bureau de ladite commission.

Ghannouchi a souligné, à cette occasion, l’importance de cette commission, au vu du rôle qu’elle assume durant cette conjoncture difficile.

Il a appelé, également, à accélérer l’examen des projets de lois qui lui sont soumis, afin de répondre aux besoins du gouvernement, en matière de mobilisation de ressources financières, mécanismes et moyens nécessaires, pour faire face à la crise de la pandémie de Coronavirus et à ses répercussions économiques, financières et sociales sur le pays.

De son côté, Elloumi a fait part de la volonté de la Commission de poursuivre les travaux dès maintenant, à dessein de contribuer à l’effort national de lutte contre la propagation du coronavirus.