Tunisie Telecom a organisé, ce lundi 30 mars 2020, un point de presse en ligne, pour annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme #Men_Dari conçue pour accompagner les Tunisiens pendant cette période de confinement obligatoire quasi-total, décrété par les autorités tunisiennes pour endiguer la propagation du coronavirus.

Tunisie Telecom a organisé ce point de presse, avec ses honorables partenaires medias pour faire un éclairage sur les grandes lignes de sa nouvelle initiative citoyenne baptisée #Men_Dari, lancée au profit de son large public.

Ont pris part à cette rencontre virtuelle avec les médias, le Président Directeur Général par intérim de Tunisie Telecom, M. Khalil Laabidi, et ses collaborateurs des directions centrales technique, commerciale, des systèmes d’information, du capital humain, et des affaires juridiques.

Tunisie Telecom augmente de 22% sa bande passante internationale

M. khalil Laabidi a souligné que Tunisie Telecom a suivi de très près la campagne lancée sur les réseaux sociaux « Sayyeb l’internet » qui appelle l’opérateur à fournir l’internet gratuitement et en illimité à tous les internautes qui sont dans l’obligation de rester chez eux.

L’opérateur a précisé que le fait de fournir gratuitement l’internet à tous les usagers impactera la qualité de la connexion. Le seul souci de l’opérateur national étant de garantir une bonne qualité de l’internet à tous les usagers sur tout le territoire national, a précisé à cet effet le PDG par intérim de Tunisie Telecom.

Khalil Laabidi a indiqué que l’opérateur continue sans cesse de renforcer son infrastructure mobile et fixe pour répondre comme il se doit à la grande demande des internautes, rappelant à cet effet que Tunisie Telecom a augmenté ces derniers jours sa bande passante internationale à plus de 350 Gbs, soit une augmentation de l’ordre de 22% de la bande passante internationale. Une augmentation qui a engendré une nette amélioration de la vitesse de navigation.

Men Dari #La grande campagne de sensibilisation de Tunisie Telecom

Emanant de sa responsabilité sociétale, Tunisie Telecom a lancé sa nouvelle plateforme #Men_Dari via le code USSD*190# qui rassemble les services et forfaits lancés pour subvenir aux besoins des Tunisiens face au confinement notamment, l’accès gratuit à une quarantaine de sites y compris des sites universitaires et ceux de l’éducation sous la tutelle du ministère de l’éducation pour permettre aux étudiants et élèves d’accéder aux plateformes d’enseignement à distance.

Pour subvenir aux besoins de tous les Tunisiens là où ils se trouvent facilement et sans déplacement, le moindre … #Men_Dari sera à la fois le message institutionnel de la marque qui accompagnera les prises de paroles produits…

Le lancement de cette campagne reflète l’implication majeure de Tunisie Telecom dans les actions menées à l’échelle nationale pour endiguer la propagation du coronavirus.

En effet, et via cette grande campagne de communication, Tunisie Telecom contribue à l’effort national de sensibilisation du citoyen quant à l’importance de rester chez lui et au respect des procédures et mesures de confinement afin de préserver sa sécurité et celle de ses proches ainsi que celle de tous les Tunisiens, et diminuer de la sorte le risque de transmission du coronavirus.

Le point de presse en ligne organisé par Tunisie Telecom a été également une occasion pour rappeler de l’ensemble de ses services à distance via l’application My TT et le portail à savoir, la recharge en ligne, internet sabba, transfert de crédit et le paiement de facture ainsi que les services TelcoMoney à travers le code *127# et le service de dépannage SOS credit et internet via le code *150#.