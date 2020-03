Le Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Fethi Belhaj a annoncé un ensemble de mesures exceptionnelles et urgentes au profit des bénéficiaires des Programmes Actifs d’Emploi, des jeunes entrepreneurs et des entreprises.

Selon un communiqué publié lundi, ces mesures consistent en la poursuite du versement des avantages tributaires du Programme Karama au profit des entreprises, qui ont arrêté leurs activités durant cette période exceptionnelle , jusqu’au 31 mai 2020 et ceci après avoir présenté les documents justifiant le versement des salaires aux employés recrutés dans le cadre de ce programme. Les entreprises qui sont toujours en activité continuent à bénéficier desdits avantages de façon régulière et dans les délais prescrits.

“Il s’agit également de poursuivre le versement des indemnités aux bénéficiaires des Programmes Actifs d’Emploi ( Stage d’Initiation à la Vie Professionnelle (SIVP) , Contrat de Service Civil (CSC) et le reste des contrats en vigueur qui s’inscrivent dans le cadre du Programme Karama et ce , jusqu’au 31 mai 2020″ souligne le communiqué, ajoutant que cette décision concerne tous les Programmes Actifs d’Emploi déjà en vigueur et qui s’achèvent après le délai indiqué.

” il a été décidé de poursuivre le versement des indemnités aux bénéficiaires de ces Programmes indépendamment de la cessation temporaire de l’activité de l’Entreprise ou de l’Association ou de l’Organisation professionnelle selon les procédures en vigueur” précise la même source.

Parmi ces mesures figurent également, la poursuite du versement des indemnités aux bénéficiaires parmi les jeunes entrepreneurs ,indépendamment de la situation de l’entreprise, et pour une période n’excédant pas les 12 mois et la poursuite du versement des indemnités des stages pratiques dans les entreprises au profit des stagiaires pour la période restante et jusqu’au 31 mai 2020, lit-on dans ce communiqué.