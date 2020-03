Notre sélection de Posts publiés sur les réseaux sociaux sur des sujets d’actualité qui font débat.

“Je suis fermement convaincu que tout ce qui se passe a un but spirituel, que ce soit ce que nous percevons comme étant bon ou mauvais. En méditant sur ce sujet, je veux partager avec vous ce que je ressens comme étant le véritable effet du virus Corona/Covid-19 sur nous.

1- Elle nous rappelle que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre culture, notre religion, notre profession, notre situation financière ou notre notoriété.

Cette maladie nous traite tous de la même façon. Si vous ne me croyez pas, demandez à Tom Hanks.

2- Elle nous rappelle que nous sommes tous connectés et qu’une chose qui affecte une personne a un effet sur une autre.

Il nous rappelle que les fausses frontières que nous avons mises en place n’ont que peu de valeur car ce virus n’a pas besoin de passeport.

Il nous rappelle, en nous opprimant pendant un court laps de temps, ceux qui, dans ce monde, passent leur vie entière dans l’oppression.

3- Elle nous rappelle à quel point notre santé est précieuse et comment nous avons tendance à la négliger en mangeant des aliments manufacturés pauvres en nutriments et en buvant de l’eau contaminée par des produits chimiques.

Si nous ne prenons pas soin de notre santé, nous allons bien sûr tomber malade.

4- Elle nous rappelle la brièveté de la vie et ce qui est le plus important pour nous, c’est-à-dire s’entraider, en particulier les personnes âgées ou malades.

Notre but n’est pas d’acheter du papier toilette.

5- Elle nous rappelle à quel point notre société est devenue matérialiste et comment, dans les moments difficiles, nous nous rappelons que ce sont les choses essentielles dont nous avons besoin (nourriture, eau, médicaments) par opposition aux luxes auxquels nous accordons parfois une valeur inutile.

6- Elle nous rappelle l’importance de notre vie familiale et domestique et combien nous l’avons négligée.

Elle nous oblige à retourner dans nos maisons pour que nous puissions les reconstruire et renforcer notre unité familiale.

NOTRE VRAI TRAVAIL

7- Elle nous rappelle que notre véritable travail n’est pas notre travail, c’est ce que nous faisons, pas ce pour quoi nous avons été créés.

Notre véritable travail consiste à prendre soin les uns des autres, à nous protéger mutuellement et à nous rendre service les uns aux autres.

8- Elle nous rappelle de garder notre ego sous contrôle.

Il nous rappelle que, quelle que soit la grandeur que nous pensons être ou que les autres pensent que nous sommes, un virus peut paralyser notre monde.

9- Il nous rappelle que le pouvoir du libre arbitre est entre nos mains.

Nous pouvons choisir de coopérer et de nous entraider, de partager, de donner, de nous aider et de nous soutenir mutuellement, ou nous pouvons choisir d’être égoïste, d’accumuler, de ne s’occuper que de nous-mêmes. En effet, ce sont les difficultés qui font ressortir nos vraies couleurs.

10- Elle nous rappelle que nous pouvons être patients ou que nous pouvons paniquer.

Nous pouvons soit comprendre que ce type de situation s’est déjà produit à de nombreuses reprises dans l’histoire et qu’il passera, soit paniquer et voir cela comme la fin du monde et, par conséquent, nous faire plus de mal que de bien.

11- Il nous rappelle que cela peut être soit une fin, soit un nouveau commencement.

Cela peut être un moment de réflexion et de compréhension, où nous “apprenons” de nos erreurs, ou bien le début d’un cycle qui se poursuivra jusqu’à ce que nous “apprenions” enfin la leçon à laquelle nous sommes destinés.

12- Elle nous rappelle que la Terre est malade.

Elle nous rappelle que nous devons examiner le taux de déforestation tout aussi urgemment que la vitesse à laquelle les rouleaux de papier toilette disparaissent des étagères.

Nous sommes malades parce que Notre Maison est malade.

13- Elle nous rappelle qu’après chaque difficulté, il y a toujours une facilité.

La vie est cyclique, et ce n’est qu’une phase dans ce grand cycle. Nous n’avons pas besoin de paniquer, cela aussi passera.

14- Alors que beaucoup voient le virus Corona/Covid-19 comme une grande catastrophe, je préfère le voir comme un “grand correcteur”.

Il est envoyé pour nous rappeler les “leçons” importantes que nous semblons avoir oubliées et c’est à Nous de décider si Nous les “apprendrons” ou non.”

BILL GATES