Lors d’une réunion tenue jeudi 26 mars 2020 entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), il a été convenu de maintenir les cours présentiels et de ne pas avoir recours à l’enseignement à distance pour terminer l’année universitaire en cours.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Houcine Boujarra, secrétaire générale de la fédération, a souligné qu’il a été convenu d’établir un nouveau calendrier, après la levée du confinement général, tout en maintenant le même nombre d’heures programmées.

“Les enseignants sont disposés à assurer les cours même pendant les vacances d’été si la situation l’impose”, a-t-il dit.

Il a, en outre, indiqué que le conseil des universités se tiendra demain, vendredi, pour décider le maintien de l’enseignement présentiel pour achever l’année en cours.

D’après Boujarra, l’enseignement présentiel garantit l’égalité des chances entre les étudiants surtout que plusieurs d’entre eux ne disposent pas des moyens logistiques nécessaires (ordinateurs et connexion internet) pour suivre les cours à distance.

Pour sa part, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a annoncé jeudi, dans un communiqué, qu’il n’y aura pas recours au passage de classe automatique ni à l’année blanche signalant que des réunions ont eu lieu avec les instances pédagogiques, les syndicats et les organisations estudiantines pour réfléchir aux moyens de bien terminer l’année universitaire en cours.