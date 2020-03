Une plateforme électronique pour lutter contre la diffusion des fausses informations sur la situation sanitaire dans le pays sera mise en place, à partir de la semaine prochaine par la haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle (HAICA).

Le président de la Haica, Nouri Lajmi a indiqué dans une déclaration à la TAP que les journalistes peuvent s’informer du contenu de cette plateforme, sur le site www.tunisiachecknews.com, précisant qu’elle avait déjà été utilisée pour la vérification des données au cours des elections législatives et présidentielle de 2019.

Il a relevé que 13 journalistes de plusieurs établissements médiatiques seront initiés aux techniques leur permettant de vérifier à distance les informations et l’authenticité des photos et des video diffusées sur la toile et les réseaux sociaux concernant la situation sanitaire dans le pays.

Cette initiative permettra de conférer davantage de crédibilité au contenu médiatique surtout après la diffusion de fausses informations par des journalistes.