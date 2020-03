Depuis le début de cette pandémie, la société Les Ciments de Bizerte a suivi au plus près l’évolution de cette crise sanitaire par laquelle passe le monde et notre pays en particulier.

Face à cette situation inédite, la direction générale son souci est de veiller à la sécurité et la santé de ses employeurs et celles de leurs familles. Ainsi la société a renforcé toutes les mesures de prévention sanitaires et sensibilisé tous nos collaborateurs aux gestes barrière afin de les préserver du Covid2019.

Suite aux nouvelles mesures annoncées par les autorités gouvernementales relatives au confinement total, la société Les Ciments de Bizerte a décidé la fermeture de ses usines de vente et de production du 23 mars jusqu’au 4 Avril 2020.