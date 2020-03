Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, s’est entretenu par téléphone, mercredi 25 mars avec son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya, du renforcement de la coopération pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire en lien avec le Covid-19.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la ministre espagnole a affirmé le soutien de son gouvernement aux efforts déployés par la Tunisie dans son combat contre le virus et l’atténuation de ses incidences économiques et sanitaires.

Elle a souligné le souci de son pays de continuer à soutenir la Tunisie au niveau bilatéral et bilatéral et dans le cadre de l’Union européenne pour l’aider à relever les défis économiques et de développement.

De son côté, Erray a exprimé la solidarité de la Tunisie avec le peuple espagnol ami dans sa lutte contre la propagation du covid-19, se disant confiant de la capacité de l’Espagne à éradiquer le fléau.

Pour rappel, le président de la République, Kais Saied, a eu dimanche un entretien téléphonique avec le Roi Felipe VI d’Espagne et lui a exprimé la sympathie et la solidarité des Tunisiens avec le peuple espagnol dans sa lutte contre le Covid-19.

L‘accent a été mis sur la coordination entre les Etats pour prendre des mesures communes au niveau de l’Organisation des Nations unies et le Conseil de sécurité.