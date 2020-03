« La médecine est une science des pannes, celles de l’organisme humain… Mais si le médecin est un dépanneur – rien de plus, rien de moins -, il est le dépanneur d’une machine dont il ne possède pas les plans », dixit Lucien Israël, psychanalyste.

Une citation qui s’applique parfaitement à la crise sanitaire la plus grave que vit l’humanité à l’échelle planétaire et qui fait du Covid-19, une arme de destruction massive devant laquelle sociétés savantes et plus grands scientifiques du monde sont impuissants à éliminer la nocivité et à réduire le spectre.

Et comme le besoin est le moteur de l’invention, des jeunes ont très vite réagi en concevant des plans pour des postes médicaux avancés en partenariat avec une association sise dans le Grand Tunis.

Dr Haithem Gacem, médecin dentiste, et Hatem Bounawes, architecte, ont très vite réagi face à la gravité de la situation sanitaire dans notre pays, la Tunisie.

« Face à la pandémie du Covid-19 qui menace la survie de nos compatriotes et risque de déstabiliser notre économie, nous ne pouvions rester les bras croisés à évaluer les risques mortels d’un virus auquel nous pouvons être exposés, si des imprudents ne suivent pas les consignes, ne respectent pas les gestes barrières ou sont atteints sans s’en rendre compte. Il fallait donc anticipe et se préparer au pire ».

Craignant l’aggravation de la situation dans les jours à venir et l’augmentation des personnes atteintes qui auront besoin d’interventions médicales urgentes, le médecin et l’architecte ont donc lancé un projet qui consiste à construire des PMA -pour postes médicaux avancés- dans chaque région du pays.

« Les unités peuvent être répartis sur les 24 gouvernorats, en structures préfabriquées dans le but de prendre en charge les patients atteints du Covid-19 et dispenser les premiers secours aux patients atteints par Covid-19, qui sont en phase aiguë (détresse respiratoire, perte de connaissance …). Les malades peuvent être recueillis chez eux et seront accueillis par des équipes médicales et paramédicales dans les PMA.

Ces équipes offrent les soins urgents pour assurer la mise en condition (ECG, voies veineuses périphériques, assistance respiratoire).

Le but est d’éviter à la Tunisie le drame italien, vue le nombre de personnes atteintes, de la prise en charge médicale et alléger la surcharge aux hôpitaux publics.

Les deux jeunes ont d’ores et déjà eu une réunion avec le ministre de la Santé qui leur a donné son accord de principe pour la construction rapide de ces unités de soins mobiles.

Une autre réunion finalisera l’accord et le démarrage effectif de leur construction.

Si les financements et mains-d’œuvre sont disponibles, il suffirait de 2 jours pour construire une unité qui coûte à peu près 35 mille dinars, équipements compris.

Nombreux sont nos jeunes inventifs, engagés et volontaires, qui n’ont jamais failli en temps de crise, qui sont dans la construction et non la destruction et qui démontrent à chaque fois qu’ils répondent à l’appel de la Tunisie quand elle en a besoin. Ces jeunes sont des producteurs d’idées et des initiateurs de projets au service de la société et de leur pays. Avoir foi en sa jeunesse est le garant d’un futur meilleur pour tous.

Amel Belhadj Ali