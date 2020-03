Une délégation du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), conduite par son président Neji Bghouri, a été reçue mercredi 25 mars par le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi.

Les deux parties ont convenu de trouver les mécanismes adéquats de faciliter le travail des journalistes et des photographes en cette conjoncture délicate que connaît le pays et de leur permettre d’accéder à l’information sans restriction et dans le respect des lois en vigueur.

Les membres de la délégation ont insisté sur l’importance de permettre aux professionnels d’accomplir leur mission et à rapporter une information vraie et exacte aux citoyens, en barrant la route devant la circulation des rumeurs, selon un communiqué publié par le SNJT.

Ils ont soulevé devant le ministre les difficultés auxquelles les journalistes font face en ce contexte de confinement, ce qui les empêche, ont-ils fait observer, d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions.

Le ministre de l’Intérieur a, de son côté, mis en avant le rôle des médias dans la diffusion d’une information précise sur la propagation du Coronavirus et la sensibilisation des citoyens quant à l’importance de se conformer aux consignes de confinement et d’isolement sanitaire.