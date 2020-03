A l’instar d’autres départements, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique s’engage dans la bataille contre le Coronavirus.

A cet effet, le ministre, Slim Choura, a tenu, dimanche 22 mars 2020, une réunion avec ses collègues de la Santé, Abdellatif Mekki, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Mohamed Salah Ben Youssef, et des Technologies de la communication et de la Transition numérique, Fadhel Kraïem, et avec Boutheina Ben Yaghlane, directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), afin, indique un communiqué publié à l’issue de la réunion, de «fédérer les efforts dans la lutte contre le Covid-19 et fournir les moyens nécessaires et les solutions communes et sectorielles en valorisant le rôle des compétences tunisiennes, dont les chercheurs universitaires, les technologues, les chercheurs, les doctorants, les étudiants, les industriels, les ingénieurs et les techniciens, et les cadres des secteurs publics et privés concernés ».

Cette initiative est née du constat que le ministère de la Santé a reçu, depuis qu’a éclaté la crise du Coronavirus, de nombreuses propositions et projets individuels allant toutes dans le sens de la recherche de solutions.

Les participants à cette réunion se sont entendus sur une série de six mesures consignées dans le communiqué final. La première consiste à «déterminer les priorités » les plus importantes et à mettre sur pied un groupe de travail pour en assurer «la satisfaction immédiate».

La deuxième et la troisième ont traité à la création respectivement d’une plateforme destiné à recueillir les initiatives et les projets, à regrouper les compétences nationales et à établir un lien avec les mécanismes de financement.

Les trois dernières priorités se rapportent à l’activation du partenariat public privé dans cette initiative commune, des outils d’accompagnement et de soutien «aux porteurs d’idées innovantes et des initiatives et projets émanant des institutions universitaires, de recherche et des start-up», et de la validation de la création, par la Caisse des Dépôts et Consignations d’un fonds de 100 millions de dinars afin de financer l’achat d’équipements pour les hôpitaux et les autres établissements sanitaires publics.

Mais comme l’a rappelé Mme Bouteina Ben Yaghlane, mardi 24 mars 2020, dans une interview accordée à Radio Express Fm, la CDC travaille également à la création de deux autres véhicules financiers.

En fait, le bras financier de l’Etat travaille à la création de deux autres fonds, l’un d’investissement, d’un montant de 500 millions de dinars, et l’autre de 100 millions de dinars, destiné à être «un fonds de relais », c’est-à-dire «exclusivement », souligne la directrice générale de la CDC, à financer le rachat de participations. Et partant à «soutenir les entreprises actives dans les secteurs stratégiques » et à «encourager les fonds d’investissements qui y investissent ».

Ces trois projets font actuellement l’objet de discussions entre la CDC et des bailleurs de fonds internationaux.

Joignant le geste à la parole, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé, en collaboration avec le ministère de la Santé, au titre de l’année 2020, et dans le cadre de la contribution du secteur de la Recherche Scientifique aux efforts nationaux de lutte contre le fléau mondial « coronavirus-covid-19 », le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), un appel à propositions pour le financement de Projets de Recherche Fédérée (P.R.F) dans le cadre du « Programme R&I COVID-19 ».

L’appel précise que tout projet soumis, d’une durée allant d’une année à deux ans, fédèrera au moins 3 structures de recherche (laboratoire et/ou d’unité de recherche) doit fédérer 3 chercheurs statutaires par structure de recherche dont au moins un chercheur (1) du corps A, et impliquer obligatoirement un ou plusieurs partenaires socio-économiques publics ou privés (établissements publics, entreprises économiques, organismes professionnels, associations savantes, organisation de la société civile, …).

La date de présentation des propositions a été fixée au 27 mars 2020 pour la version électronique et au 30 du même mois pour le format papier.

