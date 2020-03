Le ministre des Finances Nizar Yaïch a souligné lundi, que le gouvernement œuvre actuellement, à identifier les moyens de financer le budget de l’Etat et à mobiliser des nouvelles ressources pour gérer les charges supplémentaires, engendrées par la crise du coronavirus précisant que la situation est de plus en plus difficile et complexe.

Il a mis l’accent, lors d’une rencontre avec le président de l’ARP, Rached Ghannouchi, sur l’impératif d’agir pour l’adoption des mesures décisives, d’autant plus que le coronavirus qui menace tous les pays du monde, va aggraver la crise financière et économique dans le pays , selon un communiqué publié par l’ARP.

Le ministre qui a passé en revue les indicateurs de la finance publique, soulignant la nécessité d’œuvrer à lutter contre l’impact négatif de cette crise sur les équilibres financiers de l’Etat et sur le tissu économique national.

De son coté le président de l’ARP a souligné que la situation que connait aujourd’hui, la Tunisie et le monde à cause du coronavirus nécessite une vigilance et une veille constante ainsi qu’une interaction rapide, soulignant la disposition de l’ARP à interagir avec les demandes législatives du gouvernement pour sortir de la crise actuelle.

Ghannouchi a soulignée, d’après la même source, l’importance de renforcer la solidarité et l’unité nationale et de conjuguer tous les efforts pour éviter le pire.

Le ministre des finances a assisté à la réunion de la cellule de crise à l’ARP .