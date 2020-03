Une initiative nationale a été lancée dimanche 22 mars 2020 visant à mobiliser les moyens et les capacités du secteur de la recherche scientifique afin de trouver des solutions pratiques, innovantes et rapides permettant d’appuyer les efforts nationaux de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus en Tunisie.

Lancée à l’issue d’une réunion tenue entre les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Santé, de l’Industrie, et des Technologies de la communication et de la Transition numérique, cette initiative constitue un mécanisme de coordination et de gestion qui sera élargi ultérieurement dans le cadre d’une initiative gouvernementale à laquelle adhéreront tous les autres secteurs. C’est ce qu’indique un communiqué publié par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Le département précise que des projets de recherche innovants seront lancés dans les prochains jours en partenariat avec les secteurs de la santé, de la technologie et de l’industrie pour trouver le traitement, développer des vaccins, fabriquer des dispositifs médicaux, développer des applications numériques et exploiter les techniques de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le coronavirus.

Lors de la réunion, à laquelle a pris part la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, il a été aussi convenu d’allouer des fonds importants à la réalisation du premier lot de projets dans le cadre du partenariat entre les secteurs public et privé, ajoute le communiqué.