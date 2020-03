L’institut national du patrimoine (INP) a annoncé, jeudi, que toutes les fouilles archéologiques dans le pays seront suspendues à partir du vendredi 20 mars.

Cette mesure sera maintenue jusqu’à nouvel ordre et concerne les fouilles en cours relevant de l’INP, selon un communiqué de l’institut. La suspension des fouilles fait suite à une série de mesures préventives du nouveau coronavirus prises au niveau national.

L’INP est une institution relevant du ministère des Affaires Culturelles qui avait, auparavant, annoncé la suspension de toutes les manifestation culturelles et artistiques dans le pays. Certaines activités dans le secteur culturel sont autorisées avec obligation de se conformer aux recommandations d’hygiène et de sécurité en cette étape marquée par la pandémie mondiale du Covid-19.

L’INP a pour mission de “préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les ensembles urbains traditionnels”. La fouille et la prospection dans les domaines du patrimoine archéologique, historique et civilisationnel, sont parmi ses multiplies vocation.