Conformément à la décision gouvernementale de fermeture de l’espace aérien national dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, à l’exception de quelques vols de rapatriement au profit des Tunisiens non résidents bloqués à l’étranger et des étrangers bloqués en Tunisie, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, mercredi, que 62 vols de rapatriement ont été effectués depuis le 16 mars 2020.

Ces vols ont permis de rapatrier 4.900 passagers vers la Tunisie et 6.000 passagers vers l’étranger.

Le ministère a aussi fait savoir que les vols de rapatriement s’arrêteront définitivement le vendredi 20 mars 2020 à 23h59 min (heure locale).

Par ailleurs, un programme de vols a été mis en place par le ministère en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et les compagnies de transport aérien afin de finaliser les opérations de rapatriement dans les deux sens.

Le ministère a rappelé, à ce titre, que les vols de rapatriement à partir des aéroports tunisiens sont strictement réservés aux passagers résidents à l’étranger, et que ceux programmés au profit des Tunisiens bloqués à l’étranger sont strictement réservés aux tunisiens résidents en Tunisie et ne concernent pas les Tunisiens résidents à l’étranger.

Les passagers concernés doivent présenter leurs certificats de résidence lors de l’enregistrement, sachant que les passagers qui ont déjà leurs billets de retour sont prioritaires sur ces vols.

Le ministère a appelé les passagers concernés à contacter les compagnies de transport aérien pour confirmer leurs réservations.

Programme prévisionnel pour les 19 et 20 mars 2020

Date-Départ-Destination-Compagnie-Nombre de vols

19/03/2020

Tunis Paris Orly Transavia 1

Djerba Paris Orly Transavia 1

Tunis Paris CDG Air France 1

Tunis Istanbul Tunisair 2

Tunis Casablanca Tunisair 1

Tunis Francfort Tunisair 1

Tunis Paris CDG Nouvelair 1

Djerba Paris CDG Nouvelair 1

Monastir Cologne Nouvelair 1

Djerba Cologne Nouvelair 1

Tunis Paris CDG Nouvelair 1

Tunis Lyon Nouvelair 1

Djerba Paris CDG Nouvelair 1

Tunis Istanbul Nouvelair 2

Tunis/Djerba Paris Orly Tunisair 1

Tunis Casablanca Tunisair 1

20/03/2020

Tunis Francfort Tunisair 2

Tunis Genève Tunisair 1

Tunis Montréal Tunisair 1

Tunis Londres Tunisair 1

Tunis Rome Alitalia 2