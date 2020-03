Aujourd’hui j’ai fait mon premier cours par visioconférence : “déficits immunitaires congénitaux” pour les étudiants de 5ème année. Je voudrais ici remercier et féliciter la Faculté de Médecine de Sfax, son Doyen, Pr Sami Kamoun, ses prédécesseurs et toute l’équipe de Pédagogie numérique, Prs Najmeddine Hentati et Makram Koubaa, pour cette prouesse.

La FMS a su anticiper cette situation engendrée par le coronavirus en mettant en fonction sa plateforme d’enseignement à distance par visioconférence. En effet et depuis une dizaine de jours et en lieu et place des vacances, les étudiants de toutes les classes ont eu tous les jours leurs cours par visioconférence, les cours ont été avancés, le mien était prévu le 30 Mars !

La visioconférence est enregistrée et l’étudiant qui n’a pas pu suivre le cours en direct, peut le visionner quand il veut sur la plateforme, ceux qui sont là et suivent le cours en direct peuvent poser des questions par texto ou en audio à la fin du cours qui peut ainsi être interactif.

Comme me l’a dit tout à l’heure notre ancien Doyen, mon ami Pr Khaled Zghal, c’est le fruit de plus d’une dizaine d’années de travail acharné de plusieurs équipes. Alors bravo à tous, après l’accréditation, la faculté de médecine de Sfax est maintenant la première et pour le moment la seule à assurer l’enseignement à distance par visioconférence pour ses étudiants !