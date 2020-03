Compte tenu de la propagation du nouveau Coronavirus en Tunisie, le Groupe Géant Monoprix considère qu’il est important de communiquer à ses clients les actions mises en œuvre pour:

1) Maintenir l’hygiène de ses magasins,

2) Protéger ses collaborateurs

3) Assurer la disponibilité des marchandises.

En premier lieu, des actions de nettoyage et de désinfection plusieurs fois par jour sont entreprises dans nos magasins, particulièrement pour les zones qui sont les plus fréquentées. Du gel désinfectant pour les mains est disponible en libre-service pour les clients et les collaborateurs.

Deuxièmement, l’ensemble de nos collaborateurs ont été sensibilisés et outillés pour l’application des directives préconisées par le Ministère de la Santé. Leur protection est une priorité pour notre Groupe.

Troisièmement, les animations prévues par le Groupe durant le mois de mars seront reportées. Dans ce cadre, nous invitons nos chers clients à privilégier les heures creuses, en début de semaine par exemple et ainsi d’éviter les encombrements aux caisses.

Enfin, nous mettons tout en œuvre pour que nos magasins soient correctement approvisionnés et d’éviter les ruptures en marchandises de première nécessité. Dans ce cadre, nous demandons à nos chers clients de modérer leurs achats et comptons sur la compréhension et la responsabilité de tous pour ne pas créer de fausses pénuries.

Nous ajusterons ces mesures à fréquence régulière en coordination avec les autorités compétentes. Nous assurons nos clients que leur sécurité est notre priorité et les invitons à respecter les consignes d’hygiène et de protection, régulièrement communiquées par le Ministère de la Santé.

Le Groupe Géant Monoprix continuera d’agir de manière responsable pour servir ses clients et répondre à leurs attentes.