Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique se penche actuellement sur l’examen des possibilités de généraliser l’enseignement à distance pour les établissements y afférent, en utilisant les moyens de l’université virtuelle, en tant que mesure préventive et de protection contre la propagation du coronavirus, indique un communiqué publié dimanche.

“La généralisation de l’enseignement à distance a pour objectif d’assurer la bonne marche des cours au sein des universités et des départements de la recherche souligne le ministère, précisant qu’une réunion, présidée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Slim Choura, a été consacrée à l’examen des solutions permettant de préserver la santé des étudiants et des enseignants, notamment dans le contexte actuel.

Il convient de rappeler que le ministère de la Santé avait annoncé, hier samedi deux nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, portant le nombre total des personnes infectées à 18.