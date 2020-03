L’association des pharmaciens a précisé samedi dans un communiqué que le manque enregistré au niveau du gel hydro alcoolique et des bavettes de type FFP2 qui protègent les citoyens du danger de la propagation du nouveau coronavirus (COVID 19) est dû essentiellement à l’augmentation de leur prix de vente auprès des fabricants et des fournisseurs.

L’association a menacé de suspendre la vente du gel dans les pharmacies aux prix fixés par les autorités.

Par ailleurs, l’association précise que l’approvisionnement des pharmacies en bavettes médicales de type FFP2 a été suspendu depuis le début du mois de janvier dernier et elles ne sont plus disponibles dans les officines depuis le début du mois de février dernier, par conséquent les pharmaciens ne peuvent plus maîtriser leur prix.