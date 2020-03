Le ministère des Ressources en eau algérien lancera, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, correspondant au 22 mars, une application pour signaler les fuites d’eau, a-t-on appris, mercredi, auprès de la chargée de l’information à la tutelle, Nacira Medebdeb.

En marge d’une conférence de presse organisée au siège de la wilaya sur la réalité et les perspectives du secteur des Ressources en eau, Mme. Mdebdeb a fait savoir, dans une déclaration à l’APS, que “le département des Ressources en eau lancera, le 22 mars courant, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, une application pour signaler les fuites d’eau”.

Téléchargeable sur Play Store, cette application permettra de signaler tout incident ou fuite pouvant survenir au niveau des réseaux d’eau potable ou d’assainissement, a-t-elle expliqué.

Cette opération vise à impliquer le citoyen dans l’amélioration du service public et préserver l’eau contre le gaspillage et la mauvaise utilisation, a indiqué la même responsable, expliquant qu’une fois l’incident signalé, le système procède à la localisation du site avant de dépêcher sur place l’équipe d’intervention la plus proche.Dès que le problème est réglé, le citoyen sera destinataire d’un SMS l’informant que la panne a été remédiée.

Selon Mme. Mdebdeb, l’application en question sera testée d’abord à Blida, avant de la lancer sur le territoire national.

A préciser que l’application a été développée par une start-up sur demande du ministère des Ressources en eau en vue d’améliorer voire moderniser les prestations et offrir un service public de qualité à la hauteur des aspirations des citoyens.

(source : APS)