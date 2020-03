L’Algérie a enregistré son premier cas de décès par coronavirus, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière qui a fait état, en revanche de huit (8) patients guéris qui étaient en isolement à l’hôpital de Boufarik.

Le ministère note également que cinq (5) nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, dont la personne décédée, portant ainsi à 24 le nombre total de cas confirmés du Convid-19 dans le pays.

Il s’agit de deux cas ayant séjourné en France, l’un est hospitalisé dans la wilaya de Souk-Ahras, l’autre à Tizi-Ouzou et trois à Blida, précise la même source.

A ce jour, 638 tests de diagnostic ont été déclarés négatifs sur les 662 effectués par l’Institut Pasteur d’Algérie, relève le ministère de la Santé, ajoutant que l’enquête épidémiologique “se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contact”.

En outre, le dispositif de veille et d’alerte mis en place “demeure en vigueur et la mobilisation des équipes de santé reste à son plus haut niveau”.