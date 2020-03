La situation économique et sociale, les exigences de l’étape actuelle et le contexte du coronavirus, ont été au cœur d’un entretien, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, entre le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh et le président de l’Union Tunisienne, de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul.

Le président du patronat, Samir Majoul, a réaffirmé la nécessité d’impulser l’investissement, l’emploi et le développement dans les régions intérieures. La réalisation de cet objectif demeure tributaire de l’instauration d’un climat favorable aux affaires, lit-on, dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

L’entretien a permis d’évoquer, a-t-on ajouté, les principaux facteurs de développement de l’économie nationale, à l’instar de l’accélération du rythme de l’exportation et l’aménagement de l’infrastructure de base surtout les ports maritimes outre l’impulsion du commerce extérieur.

Une réunion élargie sera tenue, bientôt, entre le gouvernement et le patronat pour examiner des dossiers ayant trait aux moyens de réalisation de ces objectifs, a-t-on encore indiqué.