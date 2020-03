Le ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, Mohamed Abbou a appelé dans une circulaire publiée mercredi tous les ministres, secrétaires d’Etats, gouverneurs, maires et responsables d’institutions publiques à respecter toutes les mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid 19).

Le ministre recommande le report des conférences, des séminaires et des congrès à une date ultérieure et à réduire au maximum le nombre de participants aux réunions qui se déroulent dans des espaces fermés et à veiller à aménager de grands espaces bien aérés.

Il est aussi préconisé de reporter les missions et stages à l’étranger notamment dans les pays où le virus s’est propagé.

La circulaire précise qu’il est possible de communiquer à distance pour échanger les données et informations entre tous les services publics soulignant la nécessité d’accélérer la généralisation de l’installation du système de gestion électronique des correspondances ” Alyssa “.

En outre, le ministre a appelé les travailleurs au sein de l’administration tunisienne à garder une distance d’un mètre, à désinfecter les lieux, à se laver régulièrement les mains et à utiliser le papier mouchoir à usage unique pour éviter la propagation du virus.