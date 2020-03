Le 13 mars 2020, Expertise France met à l’honneur l’entrepreneuriat libyen avec ses partenaires et bénéficiaires. Cet événement permettra de clôturer le programme SLEIDSE, financé par l’Union européenne et la France, et de lancer officiellement le projet Raqam-E, financé par la France, qui a pour objectif de développer des écoles de codes et des centres de formation dédiés aux femmes sur tout le territoire libyen.

Cet événement aura lieu à Tunis et accueillera tous les acteurs économiques libyens, la communauté internationale et les partenaires du projet.

« La Libye a un fort potentiel de développement, quel que soit le contexte. Le pays dispose d’une communauté de jeunes entrepreneurs à la fois forte et dynamique. Le programme SLEIDSE était une première étape dans l’appui que nous apportons à ces hommes et ces femmes dans leurs efforts pour se construire un avenir meilleur. Nous avons apporté notre expertise technique, des opportunités de mise en réseau, du tutorat mais aussi un soutien financier. Raqam-E poursuivra cet objectif de soutien à la diversification économique. Nous avons hâte de travailler avec ces jeunes entrepreneurs et entrepreneures libyens », explique Jérémie Pellet, directeur général d’Expertise France.

SLEIDSE a apporté son soutien aux acteurs économiques libyens sur le développement des infrastructures économiques :

SLEIDSE a contribué à constituer la plus importante communauté d’entrepreneurs du pays. Aujourd’hui, celle-ci compte plus de 120 000 membres actifs sur Facebook ; elle permet aux entrepreneurs d’échanger des avis, des recommandations et de se mettre en réseau. Cette communauté a été créée et animée par Nessrin Gaddah, qui est à la fois une influenceuse sur les réseaux sociaux et la community manager du projet.

SLEIDSE a également organisé de nombreux événements pour activer cette communauté : des bootcamps et des concours de business plans , qui ont rassemblé 50% de femmes, ont été organisés à Tunis, Benghazi, Misrata et Tripoli afin de former, de mobiliser et de faciliter les réseaux autour des jeunes entrepreneurs.

D'un point de vue plus institutionnel, l'équipe de SLEIDSE a travaillé à réactiver le Fonds national de garantie. Ce fonds constitue un mécanisme de garantie pour les crédits des entreprises. En tant que tel, il permet de faciliter l'accès au crédit pour les entreprises et d'injecter des liquidités dans l'économie réelle.

SLEIDSE a également amélioré les capacités des organisations de soutien aux entreprises telles que les chambres de commerce et les incubateurs , pour renforcer leurs capacités à offrir des services adaptés aux besoins des entrepreneurs. L'équipe a formé les chambres de commerce et créé des incubateurs au sein des universités pour améliorer leur capacité à apporter un soutien efficace aux entreprises.

SLEIDSE a également contribué à améliorer la formation des entrepreneurs en Libye : non seulement le projet a créé Libus, une école de commerce en ligne, avec ITC, mais elle a également fondé une école de code à Janzour. Tous deux sont accessibles gratuitement aux entrepreneurs libyens.

Pour résumer, SLEIDSE a ciblé les entreprises de petite taille et les entrepreneurs, et plus spécifiquement les femmes et les jeunes, afin de contribuer à leur fournir les outils et l’appui nécessaire à la création et au développement des entreprises. Le projet s’est également consacré à l’amélioration de l’image des entrepreneurs auprès du grand public en Libye.

« Notre principale réussite a été de démontrer qu’il est possible de travailler en Libye, en dépit de tous les commentaires négatifs sur le pays. Grâce à l’engagement extraordinaire de nos équipes, composées de Libyens, et de Tunisiens et d’internationaux, nous sommes parvenus à engager une collaboration fructueuse avec de nombreux acteurs économiques dans le pays », a déclaré Alexandre Chatillon-Mounier, qui dirige le programme de développement économique d’Expertise France en Libye.

Les succès de SLEIDSE ont permis à l’agence de mettre en œuvre d’autres projets sur des thématiques connexes ; ceux-ci font dorénavant partie d’un programme de développement économique en Libye d’Expertise France :