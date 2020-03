La Banque africaine de développement (BAD) est prête à aider la Tunisie à concrétiser ses programmes et projets de développement, a déclaré lundi Mohamed El Azizi, DG du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord de la BAD, au cours d’un entretien avec le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale Mohamed Salim Azzabi.

Au cours de l’entretien, Azzabi a précisé que son département ouvrera au cours de la prochaine étape en coopération avec les ministères et les organisations nationales et la société civile à mettre en place une approche de développement avec des objectifs concrets et applicables sur le court et le moyen termes.

Les participants ont évoqué, lors de cette rencontre la coopération financière et technique entra la Tunisie et la BAD et le degré d’exécution des projets de développement financés, ainsi que les programmes de coopération entre les années 2020 et 2021.

Azzabi a exprimé sa satisfaction de la coopération bilatérale en termes de qualité et de quantité, soulignant que la BAD compte parmi les principaux partenaires de la Tunisie dans son processus de développement.

Les deux parties ont examiné les domaines de coopération pour cette année, notamment l’appui au budget de l’Etat et la poursuite de renforcement des domaines vitaux, dont l’intégration sociale et les chaînes de valeur.

Il s’agit, également, de mieux développer le climat des affaires ainsi que les secteurs importants, tel que le transport.