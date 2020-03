Des membres de la Commission Sécurité et Défense de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont effectué, lundi, une visite dans le gouvernorat de Bizerte.

Cette visite a été l’occasion de tenir une séance de travail élargie avec le gouverneur de la région, Mohamed Gouider au siège du gouvernorat et de visiter la base navale militaire de Bizerte.

Au cours de cette séance de travail, le gouverneur a donné un aperçu sur les investissements publics programmés dans la région ainsi que sur la situation sécuritaire, sanitaire et sociale.

Les membres de la commission parlementaire se sont rendus également à la base navale militaire de Sidi Ahmed, où ils ont pris connaissance de l’organisation structurelle de la base et de ses différents espaces. Ils ont assisté, en outre, à une démonstration d’une opération maritime sur un bateau effectuée par le 51e régiment de l’infanterie de marine.

Selon le président de la Commission Sécurité et Défense de l’ARP, Imed Khemiri (bloc Ennahdha), cette visite s’inscrit dans le cadre des visites de terrain programmées par la commission pour l’examen du dispositif de sécurisation des postes frontaliers aériens, terrestres et maritimes. Ces visites seront suivies de séances d’audition de responsables dans les ministères de l’Intérieur et de la Défense, a-t-il précisé.

Pour sa part, Yosri Dali, membre de la Commission Sécurité et Défense et président de la Commission parlementaire de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes (Coalition Al-Karama) a mis l’accent sur l’importance de créer une “agence de renseignements” ou un ministère de “sécurité publique” qui soit séparée du ministère de l’Intérieur. L’objectif étant, selon lui, “d’éviter la dispersion des renseignements, d’unifier le travail des différentes structures opérant dans ce domaine et de garantir l’efficacité de la lutte contre le terrorisme”.

Il a rappelé que la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes avait proposé en 2016 un projet de loi organique à cet effet.