Après le financement de 14 projets en 2019 dans différentes régions du pays dans le cadre des fonds d’appui à la société civile tunisienne, Culture et Démocratie pour tous, l’ambassade d’Allemagne en Tunisie a annoncé lundi l’ouverture des appels à projets pour financer de nouveaux projets proposés et réalisés par les associations locales sachant que le dernier délai est fixé au 29 mars.

Lors d’une rencontre organisée à Dar Bach Hamba à La Médina de Tunis pour présenter les principaux projets financés en 2019 dans le cadre des fonds Culture et Démocratie pour tous, Andreas Reinicke, ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, a souligné que les fonds d’appui à la société civile tunisienne ne sont que la traduction de l’engagement de son pays envers la jeune démocratie en Tunisie.

Il a, à cette occasion rappelé que plus de 74 projets soit 74 associations ont bénéficié d’un financement total de 950 mille euros entre 2016 et 2019 dans le cadre des fonds culture et démocratie pour tous de l’ambassade l’Allemagne en Tunisie

Les projets réalisés ont couvert 22 gouvernorats et 132 municipalités, a-t-il dit.

Pour sa part, Rabeb Oueslati, chargée de projets dans le cadre des fonds d’appui direct à la société civile tunisienne Culture et Démocratie pour tous à l’ambassade l’Allemagne en Tunisie, a indiqué qu’en 2019 un budget total de 250 mille euros a été réservé aux fonds culture et démocratie outre une enveloppe de 150 mille euros pour le fonds de développement qui sert à financer d’autres types de projets.

“Pour 2020, un budget de 200 mille euros servira à financer les projets du fonds de la démocratie, 150 mille euros seront réservés au fonds de la culture et entre 150 mille et 200 mille euros seront réservés au fonds de développement”, a-t-elle déclaré à l’agence TAP.

L’intervenante a souligné que l’objectif est de financer des projets durables qui serviront à créer une dynamique culturelle et à promouvoir la décentralisation et la bonne gouvernance dans les régions intérieures.

S’agissant des 14 projets financés entre mai et décembre 2019, Rabeb Oueslati a signalé qu’ils ont été implémentés dans différentes régions de la Tunisie à savoir à Beja (Testour), au Kef (Jerissa) à Sidi Bouzid (Regueb et Mezzouna) , à Gafsa, à Jendouba (Bousselem) à Tozeur, à Medenine (Beni Khedeche et Houmet essouk), à Sfax (Gremda, El Aïn Jebeniana et Agareb), à Sousse (Hammam Sousse) , à Nabeul (Dar Allouche) et à Tunis.

Parmi les projets créés en 2019, figure la création d’une salle de classe au sein de l’école Om Leklil à Jerissa sur la frontière tuniso-algérienne du gouvernorat du Kef.

“C’est un nouvel espace qui accueille les actions culturelles pour tous les élèves de l’école primaire et pendant toute l’année même en dehors du calendrier scolaire”, a souligné Rabeb Oueslati.

Il s’agit aussi de la création d’un ciné-club fixe accessible à tous les habitants de Dar Allouche au sein du café des arts et d’un premier espace culturel privilégiant les personnes à mobilité réduite à Regueb et offrant des clubs de peinture, du langage braille, de guitare, des débats et de chant outre la conception, la fabrication, l’installation et l’équipement de 10 bibliothèques de rue à Hammam Sousse.

A l’espace Laranja à Testour, des espaces artistiques ont été créés outre l’aménagement d’un studio d’enregistrement et de production audiovisuelle et d’un espace de tissage, couture, broderie et menuiserie. Les rendez-vous de la semaine bénéficient à 300 personnes âgées entre 9 et 65 ans.

A Mezzouna à Sidi Bouzid, un théâtre de la Médina a été construit sur une superficie de 180 m2 avec une capacité d’accueil de 250 spectateurs.

A Boussalem, une application mobile intitulée ” Municipalité+ ” a été créée pour améliorer la communication de la municipalité avec les citoyens et leur permettre d’accéder aux informations et aux documents outre le monitoring en temps réel des réclamations.

Des applications similaires ont été créées en collaboration avec les communes de Tozeur, Gremda, Agareb, Jebeniana et El Ain pour garantir la bonne gouvernance au niveau local.