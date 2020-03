Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a annoncé, lors de sa visite dimanche, à la localité de Borj Essouk El Khelidia, relevant de la délégation de Mornag (Gouvernorat de Ben Arous) que le budget accordé au programme de promotion d’entrepreneuriat féminin “RAIDA” sera triplé et passera de 3 millions de dinars à 10 millions de dinars.

Le chef du gouvernement a également annoncé à l’occasion de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, que les crédits accordées aux projets des femmes dans le secteur agricole seront quintuplés, augmentant ainsi le taux actuel de 6% à 30% de la totalité des allocations.

A cette occasion Fakhfakh a indiqué que 70% du budget du programme RAIDA initié par le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors sera consacré aux régions.

Dans ce contexte, il a souligné que les femmes appartenant aux structures professionnelles telles que les groupements agricoles et les coopératives bénéficieront en priorité de ces crédits, qui seront octroyés en collaboration avec la banque tunisienne de solidarité. ” Ces structures professionnelles constituent la clé de la réussite et du développement économique dans le cadre d’une économie sociale solidaire”, a-t-il affirmé.

Après avoir évoqué les problématiques de commercialisation des produits agricoles, le chef du gouvernement a annoncé que le 16 octobre sera proclamé journée nationale de commercialisation des produits agricoles, en partenariat avec le ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors et la banque tunisienne de solidarité, rappelant que cette date coïncide avec la journée de la femme rurale, célébrée chaque année en Tunisie.

Fakhfakh a relevé que la question de commercialisation des produits agricoles ne peut être résolue qu’à travers un plan d’action qui sera élaboré avec toutes les parties concernées.

Il a souligné que les femmes rurales et les femmes travaillant dans le secteur de l’agriculture représentent le pilier sur lequel repose la main œuvre agricole (70 pc de l’ensemble des ouvriers agricoles) et doivent bénéficier du soutien nécessaire notamment au niveau des législations, des salaires, du transport et des conditions de travail.