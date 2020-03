La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur un territoire négatif où le TUNINDEX a perdu 0,70 % à hauteur de 7 112,99 points dans un volume total 4,677 MD, selon Mena Capital Partners.

Le titre WIFAK INTERNATIONAL BANK a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 2,105 MTND de ses capitaux à 6,50 TND avec une hausse de 1,36 %.

A la hausse, le titre TUNINVEST SICAR s’est monnayé à 5,20 TND, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée 4,41 %, suivi de AETECH qui a augmenté de 4,25 % à 0,49 TND. Le titre SIPHAT quant à lui a réalisé un relèvement de 2,82 % à 6,19 TND. Dans le vert, les titres SAM et NEW BODY LINE ont gagné respectivement 2,31 % et 1,97 % pour clôturer à 3,97 TND et 4,64 TND.

A la baisse, le titre UBCI a réalisé une chute de 5,86 % à 27,29 TND, suivi de la Société les Ciments de Bizerte qui a réalisé un déclin de 4,41 % 1,30 TND. Le titre SOTUVER quant à lui a réalisé une détérioration de 3,02 % à 7,37 TND.

Dans le rouge, les titres ARAB TUNISIAN LEASE et ELECTROSTAR ont réalisé un amoindrissement les deux valeurs de 2,94 % à respectivement 1,65 TND et 1,32 TND.