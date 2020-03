Le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) a annoncé sur sa page facebook une liste de six projets de films tunisiens retenus pour participer aux rencontres professionnelles tuniso-belges qui se tiendront les 12 et 13 mars à Bruxelles. Il s’agit en tout de trois projets de films en développement et trois projets en phase de production.

Les projets de films en développement sont :

– ” 10680″ un long métrage de fiction de Issam Bouguerra produit par Ramses Mahfoudh, –

– “Meeting Sisyphus” un long métrage documentaire de Rafik Omrani (production Omar Ben Ali et Rafik Omrani)

-“L’homme du parking” un long métrage de fiction réalisé et produit par Ibrahim Letaief.

Les projets en phase de production au nombre de trois sont:

– “Les sirènes s’isolent pour chanter” un long métrage de fiction de Khadija Lemkacher produit par Moslah Kraiem,

– “Bunkoeur” un long métrage de fiction réalisé et produit par Nidhal Chatta

– ” ADN”, un court métrage de fiction réalisé et produit par Nawfel Saheb-Ettaba.