Du cinéma, du théâtre, de la musique, de la littérature, des conférences et des concours figurent au programme des journées de la francophonie en Tunisie organisées du 05 mars au 05 avril 2020 par une vingtaine de pays et une dizaine d’associations de la société civile.

Lors d’une conférence de presse organisée mercredi à la Cité de la Culture à Tunis, Jenny Piaget, conseillère à l’ambassade de Suisse à Tunis a souligné que le programme des journées de la francophonie de 2020 est assez riche vu la diversité de l’offre proposée par les pays membres ou observateurs de l’Organisation Internationale de la francophonie qui se sont associés à plusieurs institutions tunisiennes pour l’organisation d’une multitude d’évènements à Tunis et dans les régions.

” Ces évènements, organisés à l’occasion de la journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année, visent à promouvoir la diversité culturelle et les valeurs de la paix et de la solidarité véhiculées par la francophonie “, a indiqué pour sa part, Ramatoulaye Ba Faye, ambassadrice du Sénégal en Tunisie.

” L’année 2020 célèbre également le cinquantenaire de l’OIF et sera marquée par l’organisation en Tunisie, en terre africaine, du 18ème Sommet de la Francophonie “, a-t-elle ajouté.

Les journées de la francophonie, démarreront le 05 mars avec la 3ème édition du festival international les francophonies de Sousse, organisée par l’association des Tunisiens et Tunisiennes amis de la francophonie.

Après une première soirée en hommage à la chanson française et à Jacques Brel en particulier, le festival dédiera les autres soirées au cinéma, à la musique et au tango.

Un festival off aura également lieu pour la première fois dans les quartiers populaires de la ville de Sousse. Le Chœur de l’Opéra de Nice viendra clore cette programmation.

Les journées de la francophonie se termineront également à Sousse avec le festival international de la bande dessinée de Tunisie qui s’y tiendra du 02 au 05 avril 2020.

Par ailleurs, la semaine du Film Francophone aura lieu à la cité de la culture de Tunis du 16 au 22 mars 2020. Une vingtaine de projections gratuites de films du monde entier offriront un aperçu de l’ampleur et de la diversité de l’espace francophone (fiction, documentaire, drame, comédie..).

Pour la première fois, des projections seront également organisées au Kef et à Siliana.

La deuxième édition du festival de théâtre Ezzeddine Gannoun, sont aussi au programme des journées de la francophonie. Le festival aura lieu du 22 au 29 mars et accueillera des compagnies tunisiennes et internationales du Burkina Faso, de France, de Grèce, de Suisse et du Sénégal. Certaines d’entre elles se produiront également dans le cadre du festival les 24h du théâtre au Kef.

Afin de sensibiliser la jeunesse tunisienne à la chance que représente le bilinguisme et encourager les efforts pour l’entretenir, l’association tunisienne pour la pédagogie du français (ATPF) organise comme chaque année une série de concours littéraires auxquels participeront des collégiens et des lycéens dans tout le territoire et dont la finale aura lieu le 22 mars à Tunis.

Des évènements littéraires et musicaux sont aussi prévus dans le cadre de ces journées et seront organisés par l’Institut français de Tunisie. Parmi ces évènements, les concerts de la chorale de Tunisia 88 soutenue par le fonds canadien d’initiatives locales le 18 mars 2020 à Dar Jeld et la venue de l’écrivain Maylis de Kerangal, invitée par l’IFT.

Voici le programme détaillé des journées de la francophonie en Tunisie organisées du 05 mars au 05 avril 2020 :