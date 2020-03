Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé, mardi 3 mars, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) à ouvrir une enquête parlementaire sur les soupçons de mauvais traitement d’un groupe de migrants au centre de détention d’El Ouardia (Tunis).

Dans un communiqué publié, mardi, le FTDES a appelé à autoriser les organisations des droits de l’Homme, les instances constitutionnels, les parlementaires et les journalistes à visiter ce centre afin “de réduire le flou et l’ambiguïté qui entourent ce qui se passe à l’intérieur (harcèlement psychologique, tentatives de suicide répétées, cas d’expulsion forcée et d’évasions vers la Libye).

Le FTDES considère que ce qui se passe dans les centres de détention des migrants d’El Ouardia et de Ben Guerdane et dans certains centres d’hébergement à Médenine et à Zarzis est “le reflet de l’incapacité des autorités tunisiennes à développer une stratégie nationale de migration qui respecte les approches humanitaires, les conventions et les chartes internationales”.

La même source a indiqué que certains militants des droits de l’Homme, ont récemment diffusé sur les réseaux sociaux, des vidéos sur des agressions dans le centre de détention des migrants d’El Ouarida sur un groupe de migrants. Ces vidéos montrent des pensionnaires criant leur détresse.

A noter qu’une enquête publiée en décembre 2019 par le FTDES a indiqué que les autorités tunisiennes ne fournissent pas de chiffres officiels sur le nombre des migrants rapatriés vers leurs pays.