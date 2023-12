Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a indiqué que les autorités tunisiennes continuent de coordonner avec les organisations internationales compétentes pour rapatrier un certain nombre de migrants irréguliers gambiens dans leur pays volontairement.

Lors de sa réunion, lundi, à Oran, en Algérie, avec son homologue gambien, Mamadou Tangara, le ministre a souligné l’engagement de la Tunisie à traiter les migrants conformément aux lois nationales et aux obligations internationales, indique un communiqué publié mardi par le département.

Les deux ministres ont passé en revue les relations tuniso-gambiennes, notamment dans le domaine économique, et examiné les moyens de les développer dans tous les domaines.

Ils ont, également, échangé les points de vue sur les derniers développements régionaux et internationaux et examiné les moyens de renforcer la paix et la sécurité en Afrique.

Nabil Ammar avait participé, lundi, aux travaux du 10e Séminaire de haut niveau sur le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique, tenu à Oran, en Algérie.

Mamadou Tangara a assuré la présidence du séminaire en sa qualité de président du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, au titre de décembre 2023.