Les études relatives à la réalisation de l’hôpital multidisciplinaire à Kairouan et des deux hôpitaux régionaux de la classe (B) à Sbiba (Kasserine) et à El Jem (Mahdia), financés par l’Arabie Saoudite moyennant 400 millions de dinars, ont démarré, aujourd’hui mercredi, a déclaré la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh.

Lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère de la Santé pour la signature des accords relatifs aux études avec les bureaux consultatifs, approuvées pour la conception des projets de réalisation et d’équipement de ces hôpitaux, Ben Cheikh a indiqué que le démarrage des travaux de construction du centre hospitalier universitaire (CHU) de Kairouan, est prévu dans trois ans (à compter de la date de signature des accords d’études, 26 février 2020), tandis que ceux relatifs aux deux hôpitaux régionaux de la classe (B) à Sbiba et à El Jem, démarrent l’année prochaine.

Elle a expliqué que les bureaux tunisiens et internationaux chargés d’effectuer les études relatives aux trois projets en question, ont été sélectionnés à la faveur d’une coopération entre les ministères de la santé, et de l’Investissement et de la Coopération Internationale.

Par ailleurs, Ben Cheikh a rappelé que les études relatives à la réalisation de 44 projets d’investissement dans le secteur de la santé publique (dont la réalisation de deux CHU aux gouvernorats de Gafsa et Sidi Bouzid et 23 services d’urgence dans plusieurs régions du pays), démarreront durant l’année en cours avec des investissements d’une valeur totale de 2250 millions de dinars, notant que les travaux du dernier projet parmi ces projets sanitaires programmés, démarreront avant la fin du mois de mars prochain.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Arabie saoudite en Tunisie, Mohamed Mahmoud Al Ali, a indiqué dans une déclaration aux médias l’importance que son pays accorde au renforcement du partenariat avec la Tunisie, notamment, dans le domaine de la santé.