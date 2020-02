Le Salon de l’entreprise, dans sa 9ème édition, se tient les 26 et 27 février 2020 à la Foire internationale de Sfax.

Organisée par le Centre d’affaires de Sfax en collaboration avec l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, cette édition a pour slogan “A coworking exhibition”. Vu sous cet angle, comme nous l’a expliqué Ikram Makni, la président du Centre d’affaires, le salon a voulu réunir les structures d’appui et d’accompagnement de l’entreprise.

Du coup, on peut d’ors et déjà parler de réussite au double plan quantitatif et qualitatif. Car, les organisateurs ont ratissé large: entreprises, financeurs ou financiers et autres bailleurs de fonds.

Point de vue exposition, c’est également un autre motif de satisfaction et pour les visiteurs et pour les organisateurs. L’espace d’exposition est organisé sous forme de villages avec tout ce que cela comporte comme de symbolique et de proximité.

Notons enfin que les Centres d’affaires, en général, celui de Sfax en particulier, travaille désormais sur la digitalisation et ce afin de rendre leurs actions plus efficaces et plus directes.

Ils veulent être davantage à l’écoute des demandeurs d’emploi, leur trouver de solutions rapides et efficaces. Pour ce faire, le Centre d’affaires a créé un conseil d’orientation, un réseau… tout ceci dans l’objectif d’accompagner comme il se doit les demandeurs d’emploi.

Car, il a été rappelé à l’occasion de ce Salon que plus de 70% des entreprises meurent au cours des 3-5 premières années de création (à noter que ce taux serait de moins de 40% pour la région, selon un intervenant).

Au final, le Centre d’affaires de Sfax ambitionne de devenir un véritable appui post-création d’entreprise. Et cous cette raison qu’il vient d’avoir ses huit premiers “conseillers post-création” certifiés.