” Sortie de crise et Union nationale : pourquoi et comment ? “, le dernier livre de Mansour Moalla, ancien ministre du plan et des finances, a été présenté, mardi, à Tunis, en présence de plusieurs personnalités politiques, ministres, responsables et diplomates.

” Cette compilation regroupe une cinquantaine de ses tribunes publiées au fils des mois dès le premier numéro du magazine Leaders, paru en juin 2011 jusqu’ à 2016 “, a indiqué Abderrazak Zouari, Professeur des Universités et ancien ministre, qui a présenté le livre.

Ce livre comporte une analyse de fond de la situation du pays, tant au niveau politique qu’économique et apporte des réponses à même de permettre à la Tunisie de mettre la Révolution à l’abri des enjeux politiques partisans.

Sur le plan politique, l’auteur préconise un régime parlementaire mais avec un système majoritaire et non proportionnel et un scrutin de type uninominal pour choisir un seul candidat par petite circonscription avec un seuil électoral conséquent à même de dégager une majorité nette habilitée à gouverner dans l’alternance.

Moalla appelle , également, à réactualiser le concept d’Union nationale ” en affirmant que seul un gouvernement d’union nationale est capable de faire face aux problèmes du pays (chômage, déficit, endettement…) et ce dans le respect des principes fondamentaux ; à savoir la préservation des acquis sociaux et civilisationnels.

L’auteur définit également dans son livre la notion d’équilibre des pouvoirs qui ” n’est pas entre le chef de l’Etat et le chef de gouvernement, mais entre les pouvoir exécutif et législatif “.

L’auteur qui présente des propositions judicieuses pour la relance économique et le redressement des finances publiques, estime que l’absence de la transition économique est expliquée par l’échec de la transition politique. ” Dés août 2011, la révolution politique et la restauration d’un régime démocratique auraient dues être suivies par une révolution économique et sociale “, souligne-t-il, ajoutant que ces réformes nécessitent du courage, de la persévérance, de l’organisation et de la discipline.

Pour Zouari , l’analyse de Mansour Moalla peut constituer une plateforme économique pour les futurs responsables du pays, appelés à en prendre connaissance.

Ce livre inaugure une nouvelle collection lancée par Leaders, à l’occasion de la parution de ses 100 premiers numéros, regroupant par auteur, les écrits de ses principaux contributeurs, parus entre juin 2011 et septembre 2019.

Mansour Moalla né à Sfax le 1er mai 1930, a été ministre du plan et des finances après avoir été secrétaire d’Etat à l’industrie et au commerce, directeur de l’école nationale d’administration et premier directeur général de la BCT ( 1958-1961). Il est diplômé de l’ENA de Paris, docteur en droit et licencié en lettres.