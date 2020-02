L’Association de Formation et de sensibilisation en oncologie multidisciplinaire de l’Ariana (AFSOMA) organise, les 28 et 29 février à l’hôtel El-Mouradi Gammarth, les 5es journées de radiologie oncologique.

Un groupe de chercheurs et de médecins spécialistes tunisiens et étrangers animeront ce Congrès qui traitera de plusieurs thèmes en rapport avec le traitement des différents types de cancers.

Au programme de la première journée, une session sur la biologie du cancer avec deux principaux thèmes qui s’articulent autour des “cellules souches” et “l’Immunologie des cancers” présentés respectivement par les chercheurs Christophe Ginestier (Institut Paoli Calmettes-Marseilles) et Dr. Salem Chouaib (Gustave Roussy-Villejuif).

Ces interventions seront suivies d’ateliers dirigés par des experts français et tunisiens portant notamment sur la psycho oncologie, la Radiothérapie, l’Onco-urologue et la Radiologie, avec comme exemples des cas spécifiques de maladies de cancer.

D’autres ateliers s’articulent autour de la médecine nucléaire, l’Onco-digestif, l’Oncogériatrie et la Radiophysique.

La journée du samedi comprendra également deux sessions principales avec comme principaux thèmes les traitements conservateurs des cancers du larynx, les signatures génomiques dans les cancers du sein, la chirurgie mammaire et axillaire après le néo-adjuvant, les tumeurs germinales, immunothérapie et cancers et la prise en charge des tumeurs neuro-endoctrines du grêle.