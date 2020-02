Filiale d’Al Baraka Banking Group leader mondial en finance islamique, Al Baraka Bank Tunisie franchit depuis 2018 une nouvelle étape de son développement.

La banque s’est dotée d’une stratégie commerciale innovante reposant sur le Digital comme levier clé pour le renforcement de son positionnement stratégique notamment en terme de qualité de services.

Ainsi, Al Baraka Bank adapte son système aux nouvelles tendances technologiques et comportementales et réinvente la manière dont sont opérés et délivrés ses services grâce au digital.

Accompagnée par EY (anciennement Ernst & Young) pour sa transformation digitale, la banque a élaboré et va mettre en œuvre son plan stratégique « Digit’All » 2020-2022.

Le projet « Digit’All » se veut l’expression d’une banque innovante via une expérience client plus riche. Ce programme de transformation a été annoncé en grande pompe lors d’un évènement rassemblant dans un cadre chaleureux, l’ensemble des responsables de la banque ainsi que l’équipe du dit projet, le 22 Février 2020 au sein d’un hôtel à Tunis.

Le Directeur Général M. Mohamed EL MONCER a souligné l’importance que revêt aujourd’hui le digital dans la création de nouveaux produits bancaires ainsi que dans l’amélioration de la qualité de service. Il a également souligné l’engagement exceptionnel des collaborateurs Al Baraka pour la réussite de ce projet. Ainsi, 30 projets structurants de la banque seront mis en place par les compétences internes en collaboration avec EY sur un horizon de 3 ans.