C’est avec une profonde douleur que les Conseils d’Administration, les présidents exécutifs, les directeurs généraux, les collaborateurs des sociétés Al Baraka Banking Group, Al Baraka Bank Tunisie, la Société de promotion du Lac de Tunis, Best Lease, Al Baraka Immobilière, El Amena Takaful, déplorent la disparition de leur cher et regretté Cheikh Salah Kamel.

Président et fondateur du groupe Dallah Al Baraka, il a été l’un des premiers investisseurs arabes en Tunisie et ce avec l’aménagement des berges du Lac, la construction de la Foire internationale du Kram et par la création de la première banque islamique en Tunisie.

Cheikh Salah Kamel était unanimement respecté et aimé de tous pour ses grandes qualités de cœur, ses œuvres caritatives et son dévouement pour la finance islamique.

Nous saluons sa mémoire avec une profonde émotion et présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Que Dieu le Tout Puissant lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.