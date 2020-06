Al Baraka Bank, opérant dans le domaine de la finance islamique en Tunisie et au Maghreb, a signé jeudi à Tunis, une déclaration d’entente avec le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), pour la mise en œuvre des objectifs de développement durables (ODD), en Tunisie.

Cet accord signé par le DG d’Al Baraka Bank Mohamed El Moncer et le représentant résident du PNUD en Tunisie, Steve Utterwulghe, vise la réalisation de certains ODD ainsi que les 33 cibles desdits ODD, telles que définies par les nations unies et les Etats membres, en alignement avec les priorités de la stratégie de responsabilité sociétale d’Al baraka Bank.

En vertu de cet accord, les deux parties collaboreront pour la réalisation des ODD 1( pas de pauvreté), 3 ( bonne santé et bien-être) 4 (éducation de qualité ), 5 ( égalité entre les sexes) , 7 ( énergie propre et d’un cout abordable), 8 ( travail décent et croissance économique), 9 ( industrie, innovation et infrastructure).

Le DG d’Al Baraka Bank, a indiqué que ces objectifs choisis parmi 17 objectifs de développement durable, s’adaptent au contexte tunisien et sont aussi, en conformité avec la vision du groupe Al Baraka qui encourage l’initiative privée et la création d’emplois.

Ainsi, la réalisation de ces objectifs se fera à travers des actions concrètes et des projets visant la promotion et le développement socio-économique des communautés en organisant des évènements de type Hackathon. Ces événements soutiendront l’innovation et visent à promouvoir l’inclusion des populations vulnérables en Tunisie, a-t-il souligné.

Il s’agit également, de mener un programme de valorisation de la scène artistique tunisienne, par l’organisation d’évènement artistiques périodiques, et l’attribution de prix et d’un appui pour l’exposition par le PNUD et Al Baraka Bank, au profit des meilleures réalisations artistiques.

En outre, les deux parties vont réaliser des activités en matière d’appui à l’inclusion des personnes vivant en situation de handicap, en facilitant leur accès à la vie socio-économique. Une communication stratégique sera assurée aux niveaux national et international autour de ces actions.

S’agissant du budget alloué à ces actions programmées, le DG de la banque a indiqué qu’il n’y a pas de limite pour l’enveloppe budgétaire, précisant que si les besoins financiers de la banque ne permettent pas de mener ces actions, il y aura recours à Al Baraka Banking group.

El Moncer s’est dit réjoui par cette signature de déclaration d’entente qui est la première du genre au niveau pays, dans le Monde arabe.

De son coté, Utterwulghe a précisé que cet accord est une continuation de la convention signée en juillet 2018 entre le PNUD et AL Baraka Banking Group pour son adhésion aux principes pour une banque responsable, qui engage la banque à aligner leur stratégie commerciale aux objectifs de développement durable.

” Ce partenariat va dynamiser désormais le rôle incontournable du secteur privé pour pouvoir hâter la mise en œuvre des ODD, d’autant plus qu’il reste 10 ans pour répondre à ces ODD. En outre, les fonds publics ne sont pas suffisants pour la mise en œuvre de ces ODD, d’où la nécessité de l’appui du secteur privé à travers le lancement des investissements et des activités commerciales qui répondent à ces ODD mondiaux.

” Le rôle du PNUD dans ce partenariat est un appui technique, en termes d’apport de l’expertise et qui veille à la mise en œuvre des ODD “, a-t-il précisé.

Le représentant du PNUD en Tunisie a espéré que cette initiative d’Al Baraka Bank influencera d’autres institutions du secteur privé, tout en s’engageant d’amener le secteur privé autour de la table pour les impliquer dans le processus de l’application des ODD.