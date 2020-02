La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi en territoire positif, le TUNINDEX ayant gagné 0,07% à hauteur de 7 173,11 points dans un volume total de 2,491 MDT.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,726 MDT de ses capitaux à 20,50 D avec une hausse de 0,63%.

A la hausse, le titre SIPHAT s’est échangé à 5,15 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 3%, suivi de HEXABYTE qui a augmenté de 2,91% à 7,77 D.

Le titre ESSOUKNA a réalisé une hausse de 2,90% à 2,48 D.

Les titres HANNIBAL LEASE et TUNIS RE ont gagné respectivement 2,86 % et 2,57% pour clôturer à 4,67 D et 7,96 D.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR a chuté de 3,49% à 1,38 D, suivi de CIL qui a réalisé un repli de 2,91% à 15 D. Le titre MONOPRIX a baissé de 2,87% à 7,43 D.

Les titres SPDIT-SICAF et TUNISAIR se sont repliés respectivement de 2,82% et 2,77% à 8,60 D et 0,70 D.