La 1ère édition du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables “Elek Energ 2020″ se tient, du 26 février au 1er mars, au Parc des expositions du Kram à Tunis, avec la participation de 200 exposants tunisiens et internationaux.

Organisé par la Chambre syndicale nationale de l’électricité (CSNIE) et le Centre tunisien des foires, ce salon a pour vocation d’attirer les professionnels du secteur et de permettre aux industriels du bâtiment de présenter leurs nouveautés en matière d’industries électriques, a indiqué Taieb Belaid, président de la CSNIE, lors d’un point de presse tenu, lundi 24 février à Tunis, au siège de l’UTICA.

Il s’agit, aussi, d’exporter le savoir-faire tunisien vers le continent africain et de booster les exportations nationales, précisant que les industries électriques représentent 36% du Produit National Brut (PNB) et son considérées comme le 1er secteur exportateur.

Belaid a encore fait savoir que 45 délégations africaines représentant notamment l’Algérie, la Libye, la Mauritanie et la Côte d’Ivoire prendront part à cette 1ère édition.

Plus de 20 000 visiteurs professionnels et particuliers tunisiens et internationaux sont attendus à ce salon qui sera organisé, parallèlement, avec la 4ème édition du salon international des Equipements et Technologies de la Sécurité ” Security Expo North Africa 2020 ” (SENA 2020), qui se tiendra dans le même hall d’exposition.

En Tunisie, quelque 2000 entreprises exercent dans le secteur des industries électriques et emploient 100 mille salariés, selon Taieb Belaid. Le taux d’exportation dans le secteur est estimé à 90%.