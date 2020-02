La 4ème édition du Salon international des équipements et technologies de la sécurité “Security Expo North Africa 2020” (SENA 2020) se tient du 26 février au 1er mars 2020, au centre des expositions du Kram, à Tunis.

Organisé conjointement par la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique et du centre d’exposition (CTF EXPO), ce salon sera l’occasion de présenter les dernières technologies et innovations en matière de sécurité urbaine qui permettront de lutter contre la criminalité, les vols, le terrorisme et la contrebande, a indiqué Sami Chemekh, directeur général de CTF EXPO, lors d’un point de presse tenu, lundi 24 février au siège de l’UTICA.

D’après lui, les 200 exposants tunisiens et étrangers (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Turquie…) qui participent à ce salon proposeront des technologies visant à sécuriser les institutions, à l’instar des aéroports, des ports, des sièges des ministères et des casernes.

Selon Chemekh, ce salon constitue une opportunité pour répondre aux besoins du marché local et réaliser l’objectif du ministère de l’Intérieur visant à installer 1600 nouvelles caméras de surveillance en 2020, dans le cadre de la sécurité urbaine.

Par ailleurs, il a fait savoir que 45 délégations africaines représentant notamment l’Algérie, la Libye, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Mali et l’Egypte prennent part à ce Salon, soulignant que l’objectif est d’impulser le partenariat avec ces pays en matière de sécurité électronique.

Pour le vice-président de la chambre syndicale des entreprises de sécurité électronique, Nidhal Jerbi, cette 4ème édition ambitionne d’exporter les solutions et produits technologiques auprès des pays africains et d’attirer les jeunes africains pour se former en Tunisie.

Plus de 20 000 visiteurs professionnels et particuliers tunisiens et internationaux sont attendus à ce salon qui sera organisé, parallèlement, avec le salon international de l’électricité et des énergies renouvelables qui se tiendra dans le même hall d’exposition.

En Tunisie, quelque 2500 entreprises exercent dans le secteur de la sécurité électronique et emploient plus de 20 mille salariés, selon Nidhal Jerbi. Le chiffre d’affaire dans le secteur est estimé à 600 millions de dinars par an.