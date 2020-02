Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré en volume (prix constant) en baisse à l’export de 2,5% et à l’import de 18,7%, au cours du mois de janvier 2020 par rapport à janvier 2019, selon la note sur “le commerce extérieur à prix constant”, publiée vendredi 21 février par l’INS.

Autre phénomène inquiétant, les prix ont baissé de 1,7% pour les exportations et augmenté de 5,7% pour les importations. En effet, en janvier 2020, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur (en valeurs courantes) ont atteint 5,6 milliards de dinars en exportations (-4,2% par rapport à janvier 2019) et 4,626 milliards de dinars en importations (-14,1%).

Les exportations en volume ont augmenté de 19,1%, pour le secteur de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et de 7,4% pour le secteur des mines, phosphates et dérivés.

Par ailleurs, les exportations ont baissé dans les industries mécanique et électrique (-1,8%), du textile, habillement et cuir (-4,2%) et de l’énergie et lubrifiants (-20,5%).

Concernant les importations, l’évolution en volume est marquée par une baisse au niveau de la majorité des secteurs, dont ceux de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire de 21,1%, des industries mécaniques de 23,9%, de l’énergie et lubrifiants de 20,3%.

En revanche, le secteur des mines phosphates et dérivés a enregistré une hausse de l’ordre de 13%.

Evolution du commerce extérieur hors énergie

Hors énergie, les prix ont baissé à l’export de 2,4% et augmenté à l’import de 4,3% et ce par rapport à janvier 2019. En effet, durant le mois de janvier de l’année courante, les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 10% à l’export et de 14,2% à l’import.