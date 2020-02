Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi envisage d’organiser, à partir du mois de mars jusqu’en juin 2020 en partenariat avec le ministère de l’Education, des journées portes ouvertes d’information et de sensibilisation dans les différentes régions du pays.

Selon un communiqué publié par le ministère, ces journées seront organisées dans le cadre des préparatifs du démarrage des opérations d’orientation des élèves de la 9ème année de base technique dans les centres de formation professionnelle publics au titre de l’année 2020-2021.

L’objectif étant d’informer et d’orienter les élèves en leur organisant des visites de terrain dans les établissements de formation et des séances d’information et d’orientation sur les spécialités existantes afin de les aider à faire le bon choix.