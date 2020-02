L’agence de notation internationale Moody’s a amélioré les perspectives de la BIAT de négatives à stables tout en confirmant sa notation. Cette action fait suite à la décision de Moody’s d’affirmer la note à long terme de B2 du gouvernement tunisien et de faire passer ses perspectives de négatives à stables le 14 février 2020.

Moody’s a confirmé la note des dépôts à long terme en monnaie locale de la BIAT à b2, la notation des dépôts à long terme en devises à b3 et son BCA à b3.

La hausse de la BCA s’appuie notamment sur une rentabilité résiliente, un bon niveau de liquidité et une forte capacité de collecte de dépôts. Ces atouts sont toutefois modérés par un risque sur la qualité des crédits dans un environnement opérationnel toujours difficile.

L’affirmation des notes de dépôts à long terme reflète l’opinion de Moody’s selon laquelle malgré cet environnement opérationnel, le profil de crédit autonome de la BIAT demeure stable (b3 confirmé).

La confirmation de la note reflète également l’évaluation de Moody’s d’une forte probabilité de soutien du gouvernement en cas de besoin étant donné la pertinence systémique de la BIAT en tant qu’acteur

La notation de la BIAT se présente ainsi actuellement comme suit :

Dépôts en devises b3/NP

Dépôts en monnaie locale b2/NP

Evaluation de la solidité intrinsèque (BCA) b3

Evaluation de la solidité intrinsèque rajustée (BCA rajustée) b3

Evaluation du risque de contrepartie B2/NP

Perspectives Stables

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

www.biat.com.tn