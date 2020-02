Salah Ben Youssef, proposé au poste de ministre de l’Industrie dans le gouvernement d’Elyès Fakhfakh, est candidat indépendant. Il a occupé plusieurs postes en tant que conseiller et expert dans la gestion et la structuration des entreprises en Tunisie, en France et en Mauritanie.

Salah Ben Youssef a exercé, également, dans le domaine de développement de stratégies, en rapport avec la gestion et l’audit financier. Il a été nommé aussi à la tête de plusieurs sociétés industrielles.

Né en 1962, Salah Ben Youssef a obtenu sa maîtrise en Informatique appliquée à la gestion à l’Université Paul Sabatier de Toulouse (France).