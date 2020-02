La Société ELECTROSTAR a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2019.

La société ELECTROSTAR a réalisé durant le quatrième trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 2.124.389 DT atteignant ainsi un chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2019 de 9.444.247 DT en diminution de 75% par rapport au chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2018.

Cette baisse importante du chiffre d’affaires est due principalement au retard enregistré dans l’octroi des lignes de crédit de gestion par les banques et notamment les lignes d’engagements par signature (accréditifs, crédits documentaires, obligations cautionnées etc.) et ce retard n’a pas été résorbé durant le dernier trimestre de l’année et n’a pas permis la réalisation des objectifs en termes de chiffre d’affaires.

Aussi, il est évident que la baisse du pouvoir d’achat du consommateur et la hausse du tarif bancaire ont impacté négativement notre niveau d’activité sans oublier notre insistance à adopter une politique de prudence visant à diminuer le risque clients et à sécuriser les ventes et ce via une politique de réduction des délais accordés aux clients et en filigrane la réduction des impayés.

2. Sur le plan des engagements bancaires :

Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au 31 décembre 2019 se sont élevés à 94.230.179 DT ; soit une augmentation de 5% par rapport au niveau d’engagements atteint à la fin de l’année 2018.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :

– Crédits à court terme : 22.711.111 DT, soit une baisse de 9% par rapport à 2018 et cette baisse est liée particulièrement à la baisse du découvert bancaire (-7,5 MD), du découvert mobilisé. (-1 MD), du financement de stock (-0,2 MD) et des impayés commerciaux (-0,8 MD) contre une aggravation des impayés financiers (+7,2 MD).

– Engagements par signature : 2.629.338 DT, soit une baisse de 85% par rapport à 2018 et cette baisse est liée à la réduction de l’activité enregistrée et la conversion des financements en devises en crédits moyen terme.

– Escompte commercial & Avances sur factures : 3.411.397 DT, soit une baisse de 73% par rapport à 2018 expliquée par une meilleure maîtrise des délais de règlement clients et surtout par la baisse du chiffre d’affaires.

– Crédits à moyen terme : 65.478.333 DT, soit une hausse de 89% par rapport à 2018.

Cette hausse est expliquée par la conversion de la majorité des crédits à court terme en crédits à moyen et long terme, conversion accompagnée d’octroi de conditions contractuelles avantageuses en termes de taux et de délais de grâce, qui permettra ainsi à notre société d’améliorer dans un proche avenir son fonds de roulement et d’alléger ses charges financières.

3. Sur le plan des investissements :

Le montant des investissements réalisés durant le quatrième trimestre 2019 a été de 447 DT atteignant ainsi un montant cumulé des investissements au 31 décembre 2019 de 38.337 DT en baisse de 56% par rapport au total des investissements réalisés en 2018. Il s’agit d’investissements de maintien.