Panoro Energy annonce avoir approuvé, avec son partenaire ETAP (Entreprise tunisienne d’activités pétrolières), le forage d’un puits de production sur le champ onshore de Guebiba, faisant partie des concessions opérées par la Société Thyna Petroleum Services (TPS) en Tunisie. Il s’agit ainsi de la première opération de forage sur les concessions opérées par TPS depuis 2015.

Les opérations utiliseront la section supérieure d’un puits déjà existant, avec pour objectif : un nouvel horizon de production sur la formation de Bireno à 3.600 mètres dans un compartiment prouvé.

En effet, une évaluation des performances historiques du champ a conclu qu’un autre point de drainage est nécessaire pour drainer efficacement les ressources présentes dans la zone ouest du champ.

La production espérée de ce puits augmentera considérablement la production quotidienne des concessions opérées par TPS.

John Hamilton, PDG de Panoro, s’est félicité de l’exploitation de ce nouveau puis : «Nous sommes très heureux de garantir l’appareil de forage CTF 06 pour forer le champ onshore de Guebiba, avant son utilisation sur notre puits d’exploration de Salloum West. Nos actifs tunisiens connaissent un niveau d’activité sans précédent et nous nous attendons à ce que cela contribue à l’augmentation de la production».

Et de poursuivre : «Ce puits additionnel du champ de Guebiba sera foré avant le puits d’exploration de Salloum West, ayant pour objectif également la formation du Bireno, qui a été légèrement retardé en attente de certaines approbations administratives. Une fois que l’appareil de forage CTF 06 aura terminé les opérations de forage à Guebiba, l’intention est de le mobiliser immédiatement forer Salloum West…».

De plus, d’autres activités de production sont en cours, et trois puits en sont aux dernières étapes d’achèvement et de mise en production graduelle d’ici la fin du 1er trimestre de 2020. Ces activités de travaux sur puits devraient accroître la production brute des concessions opérées par TPS à environ 5 000 barils de pétrole par jour.

Depuis décembre 2019, un appareil de workover est utilisé par TPS. D’autres activités visant à stimuler la production quotidienne sont également en phase de planification avancée, dont la mise en œuvre est prévue au cours des prochains mois.

À titre d’exemple, une récente opération de stimulation d’un puits dans le champ de Rhemoura, qui fait partie des concessions opérées par TPS, a entraîné une multiplication par quatre de la production journalière de ce champ.

En conséquence, les partenaires planifient maintenant une campagne de stimulations similaires sur d’autres champs de TPS.