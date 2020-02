La Bourse de Tunis débute la séance du mardi, 18 février 2020, dans le vert où le Tunindex gagne 0,08% avec 7 143,71 points dans un volume total de 0,657 million de dinars (MD), selon MCP.

Dans le vert, le titre AMEN BANK grimpe de 3,61% à 28,65 dinars (D) suivi par TUNISAIR et AETECH qui gagnent respectivement 2,81 % et 2,77 % à 0,73 D et 0,37 D.

A la baisse, le titre GIF FILTER chute de 3,50 % à 0,55 D tout comme les sociétés BTE et CEREALIS qui enregistrent un amoindrissement respectif de 3% et 2,90 % à 9,70 D et 6,02 D.